1500 ballen gaan mee naar Lesbos

LEIDEN/BOLLENSTREEK - Er gaan eind deze maand 1500 voetballen - en enkele ballenpompen om ze speelklaar te maken - op transport naar het Griekse eiland Lesbos.

Door Loman Leefmans - 4-10-2016, 22:06 (Update 4-10-2016, 22:06)

De ballen, waarop ’welkom’ in het Engels en in het Arabisch is gedrukt, zijn bedoeld voor vluchtelingenkinderen die daar verblijven.

De actie is op touw gezet door de Leidse Ricardo van Rhijn Foundation samen met schoolopvangorganisatie De Speelbrug uit de Bollenstreek. Vijf vrijwilligers van beide instanties gaan de presentjes brengen. Het geld voor de ballen en het bijbehorende transport zijn door allerlei activiteiten en sponsors bijeengebracht.