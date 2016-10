’Affaire Vindicat’ schokt Leidse studentenverenigingen

LEIDEN - De Universiteit Leiden ziet geen reden om de kennismakingstijd op de Leidse verenigingen onder de loep te nemen. ,,Natuurlijk’’, zegt woordvoerster Caroline van Overbeeke, ,,is het nooit uit te sluiten dat misstanden zoals bij Vindicat in Groningen ook in Leiden kunnen gebeuren. Maar wij hebben afgelopen maanden niet gehoord dat er is iets is mis gegaan. Als dat wel het geval was geweest, hadden we dat zeker gehoord, want de lijntjes zijn kort.’’’

Door Wilfred Simons - 4-10-2016, 17:29 (Update 4-10-2016, 17:31)

De Universiteit Leiden heeft namelijk sinds 2008...