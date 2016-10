Raad van Bestuur: ’Fusie Alrijne ziekenhuizen moest wel’

Foto Hielco Kuipers De Raad van Bestuur van de Alrijne Zorggroep: Marja Ho-Dac, Ron Treffers en Mark de Jong: ’Verder reizen, was een afgewogen risico’.

LEIDERDORP - Fusie van het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp en Alphen aan den Rijn en het Diaconessenhuis in Leiden per 1 januari 2015 was onontkoombaar, zeggen de bestuurders van Alrijne, Marja Ho-Dac, Ron Treffers en Mark de Jong.

Door Marieta Kroft - 4-10-2016, 17:31 (Update 4-10-2016, 17:43)

,,De zorgverzekeraars stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de ziekenhuiszorg. En terecht. Door samen te gaan, konden we voorkomen dat we bepaalde zorg niet meer mochten leveren.’’

Kunt u dat uitleggen?

Treffers:,,Dat gaat over volumenormen. We moeten bepaalde ingrepen minimaal een bepaald aantal...