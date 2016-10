LUMC en HMCAntonius Leidschendam bundelen krachten

LEIDEN - Na anderhalf jaar voorbereiding gaat het Universitair Kanker Centrum Leiden - Den Haag (UKC) officieel van start.

In dit centrum werken het LUMC en HMC (Haaglanden Medisch Centrum) samen op het gebied van kankerzorg. In eerste instantie richt het UKC zich op darm- en borstkanker. Het UKC is actief in het LUMC in Leiden en HMC Antonius in Leidschendam.