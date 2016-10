Grote ravage door vier crashes op A44 bij Sassenheim

Foto: Leon Gielen Bekijk Fotoserie

SASSENHEIM - Vier ongevallen op de A44 ter hoogte van Sassenheim hebben dinsdag aan het einde van de middag voor een enorme puinhoop gezorgd. Alle botsing vonden op 300 meter van elkaar plaats. In totaal waren twaalf auto's betrokken. Een persoon raakte gewond.

Door Internetredactie - 4-10-2016, 17:55 (Update 4-10-2016, 18:56)

Bij drie ongevallen waren twee auto betrokken, bij de vierde liefst zes voertuigen. Twee daarvan vlogen in brand en moeten als total-loss worden beschouwd. De brandweer meldt via Twitter dat de branden geblust zijn.

Korte tijd dreigde het gevaar dat een van de brandende auto's zou ontploffen. Dit gebeurde niet. Mede hierdoor is de A44 tussen Den Haag en Amsterdam in beide richtingen afgesloten. De weg richting Den Haag is kort voor half zeven weer vrijgegeven. In de richting van Amsterdam zullen de hulpdiensten nog zeker anderhalf uur bezig zijn met puinruimen.