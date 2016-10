Euforisch moment voor Leidse nautiluskenner Hiemstra

Foto Auke-Florian Hiemstra De Filipijnse broers Joe en Sergio met in de emmer een paar gevangen nautilussen.

LEIDEN - Dagenlang volgde de Leidse student en nautilus-onderzoeker Auke-Florian Hiemstra via een livestream de internationale Cites-conferentie in Johannesburg, waar besloten wordt over de bescherming van bedreigde diersoorten. Maandagavond kwam na een stemming het verlossende antwoord: de nautilus krijgt een plekje op appendix II van de Cites-lijsten.

Door Annet van Aarsen - 4-10-2016, 19:00 (Update 4-10-2016, 19:00)

Fantastisch nieuws, vindt Hiemstra. ,,Al was het maar omdat het zulke magische dieren zijn. Er zijn mensen die zoeken naar buitenaards leven. Maar meer buitenaards of alien dan de nautilus is er voor mij eigenlijk...