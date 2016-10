Man met kilo henneptoppen in tas aangehouden in Leiden

Foto: ANP

LEIDEN - Een 42-jarige Rotterdammer is dinsdagmiddag aangehouden op de Aarstraat in Leiden omdat hij een kilo henneptoppen in zijn bezit had.

Agenten zagen de man met een grote tas lopen over de Rijnstroomstraat. Hij liep vervolgens het Utrechtse Jaagpad in. Daar zagen de agenten dat de man de grote tas niet meer in zijn bezit had. Toen de man gevraagd werd te stoppen, nam hij de benen. Hij werd na een korte achtervolging in de Aarstraat door agenten in de kraag gevat.

De tas die de man bij zich droeg werd onder een geparkeerde auto teruggevonden. In de tas bleek een kilo henneptoppen te zitten. De verdachteis aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.