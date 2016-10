Weer vuurwerkshow in Voorschoten

Archieffoto Taco van der Eb Vuurwerkshow, gezien vanaf de Voorstraat.

VOORSCHOTEN - Voorschoten houdt komende jaarwisseling opnieuw een centrale vuurwerkshow op het Burgemeester Van der Haarplein.

Door Marieta Kroft - 5-10-2016, 15:24 (Update 5-10-2016, 15:24)

De eerste show vorig jaar met zo’n vijf- tot zeshonderd bezoekers is zo goed bevallen, dat het gemeentebestuur er weer voor gaat. Voor degene die een show á la Sydney of New York verwacht, wordt opnieuw teleurgesteld, want het wordt net als vorig jaar een show met consumentenvuurwerk. ’Dat past bij de Voorschotense maat’, aldus de gemeente.

Het college trekt maximaal 10.000 euro uit voor de jaarwisseling. Hiervan worden ook de aftelklok, de muzikale omlijsting, veiligheidsmaatregelen en het schenken van een glas alcoholvrije champagne betaald.

De drie parken in Voorschoten worden net als vorig jaar aangewezen als vuurwerkvrije zones. Deze zones die vorig jaar voor het eerst werden ingesteld, zijn ook goed bevallen. Er waren minder incidenten en het totale schadebedrag van 7000 euro was lager dan andere jaren. Of er een verband was tussen de centrale show, de vuurwerkvrije zones en het afgenomen vandalisme, staat echter niet vast.