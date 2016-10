Meer gymles op Leidse scholen nodig

Beginnend zwaantje

LEIDEN - Leidse basisscholen moeten meer uren gymles inroosteren en daarvoor ook vakbekwame leraren aanstellen. Tenminste, het stadsbestuur gaat de scholen daartoe aanzetten.

Door Loman Leefmans - 5-10-2016, 20:43 (Update 5-10-2016, 20:43)

Dat blijkt uit de antwoorden op vragen van het VVD-raadslid Juliette Gilissen. Uit landelijke cijfers blijkt 55 procent van de Leidse basisscholen niet komt aan de gewenste twee uur ’bewegingsonderwijs’ per week. Bovendien worden de gymlessen in 65 procent van de gevallen, gegeven door onbevoegde meesters en juffen. Met die percentages steekt Leiden zeer matig af ten opzichte van andere middelgrote steden. Het stadsbestuur wil dat verbeteren, want gymlessen voorkomen onder meer overgewicht.

Het geven van sportlessen is weliswaar de verantwoordelijkheid van de scholen, maar burgemeester en wethouders vinden dat álle Leidse basisscholieren drie uur per week bewegingsonderwijs moeten krijgen, van een docent die daar ook voor is opgeleid. Dat gaat de gemeente meedelen aan de scholen, al is berekend dat Leiden dan wel een tekort aan gymzalen krijgt. Voor dát probleem komt het stadsbestuur eind dit jaar met een oplossing.