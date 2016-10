Leiderdorp maait bijna tweeduizend heesters

foto hielco Kuipers De Munnikkenpolder, met links de strook waar bijna tweeduizend heesters werden weggemaaid.

LEIDERDORP - In de Leiderdorpse Munnikkenpolder zijn door een fout van de gemeente bijna tweeduizend vorig jaar geplante heesters samen met het gras weggemaaid. ,,Een trieste gebeurtenis die niet meer mag voorkomen’’, aldus wethouder Jeff Gardeniers (CDA).

Door Aad Rietveld - 5-10-2016, 16:52 (Update 5-10-2016, 16:52)

In de strook tussen de A4 en het nieuwe recreatiegebied Munnikkenpolder liet de gemeente vorig voorjaar 725 jonge elzen en zo’n zevenduizend heesters planten. Zij vervingen de 337 forse oude populieren die daar eerder waren gekapt, omdat zij met hun vallende takken een gevaar vormden voor het verkeer op de snelweg.

Kaart

Van die heesters is nu, per abuis, een kwart afgemaaid. De gemeente had de uitvoerder een niet voldoende gedetailleerde kaart geleverd, aldus de wethouder. Ambtenaren zagen pas dat het mis ging, toen een fors deel van de nieuwe aanplant al was verdwenen. ,,Maar de wortels zitten nog onder de grond, dus misschien komen ze nog op’’, hoopt Gardeniers.

Om maaifouten in de toekomst te voorkomen, zou de wethouder het liefst een schaapskudde loslaten in het recreatiegebied om het gras kort te houden. ,,Maar die strook met beplanting ligt pal naast het losloopgebied voor honden, en honden en schapen, dat gaat niet zo goed samen.’’

Groenbeleid

Gardeniers deed de mededeling over de heesters aan het begin van een politiek debat over het groenbeleid van de gemeente Leiderdorp. Daar is geen enkele politieke partij tevreden over. Allemaal vinden ze dat onkruid er te veel vrij spel krijgt. ,,Leiderdorp verslonst’’, zei VVD’er Jan Suijkerbuijk. ,,Fietspaden worden door al dat onkruid steeds smaller’’, had CDA’er Geert Schipaanboord geconstateerd.

Raadslid Angelique Beekhuizen zei, dat zij soms het schaamrood op de kaken krijgt als zij door het dorp loopt. ,,Dat heb ik in zekere zin ook’’, bekende de wethouder. Hij gaf de schuld aan het weer, dat het onkruid ’een extra boost heeft gegeven’, en aan het beperkte budget.

Volgens de raadsleden slagen buurgemeenten er veel beter in het onkruid binnen de perken te houden. Zij willen dat de gemeente gaat onderzoeken waarom het daar wel lukt, en in Leiderdorp niet.