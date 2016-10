Oude Kooi in Leiden gered van sloop door monumentenstatus

Foto Hielco Kuipers

LEIDEN - Het Leidse stadsbestuur is van plan de arbeiderswoningen in de Oude Kooi een gemeentelijke monumentenstatus te geven. De voorgenomen sloop van de huizen is hierdoor van de baan.

Door Liza Janson - 5-10-2016, 16:55 (Update 5-10-2016, 16:55)

Het college volgt het advies van de Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden. Deze adviseerde onlangs om de zogeheten centrale blokken, twee blokken aan de Lage Rijndijk en twee blokken aan Kooizicht aan te wijzen als gemeentelijk monument.

,,Heugelijk nieuws’’, reageert José Oostendorp van de Stichting Behoud de Oude Kooi. De stichting diende de aanvraag voor een monumentenstatus in toen De Sleutels aangaf de ongeveer 130 woningen te willen slopen, omdat nieuwbouw goedkoper zou zijn. Toch gaat De Sleutels haar plannen nu wijzigen. Directeur Gerda van den Berg van De Sleutels: ,,We staan nog steeds achter nieuwbouw, maar de realiteit is dat de gemeenteraad en het college daar anders over denken.’’