Coalitie Leiderdorp kraakt

LEIDERDORP - De coalitie van D66, VVD en CDA in Leiderdorp kraakt in zijn voegen. VVD-raadslid Willem Joosten sprak deze week over ’Dédain-66’ en noemde zijn coalitiegenoot een ’elitaire, arrogante partij’ die er ’dubieuze praktijken’ op nahoudt.

Door Aad Rietveld - 5-10-2016, 17:15 (Update 5-10-2016, 17:15)

De VVD beschuldigt D66 ervan doelbewust achterkamertjespolitiek te bedrijven, om hun initiatiefvoorstel voor huisvesting van een problematische dakloze in het dorp door de gemeenteraad te loodsen. ,,We zouden het hier moeten hebben over een serieus probleem, maar door de laakbare houding van D66 is dat...