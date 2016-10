Leidse zorgaanbieders: Probleem thuiswonende oudere ’hoog op de agenda’

archieffoto GPD Ouderen blijven langer thuis en hebben dus niet meer de bescherming van het zorgcentrum of verpleeghuis.

LEIDEN - Kwetsbare ouderen die op ’sociale indicatie’ en dus onnodig in het ziekenhuis belanden omdat thuis blijven op dat moment niet gaat. De Leidse zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en zorgaanbieders in de Leidse regio herkennen het probleem, een gevolg van het steeds langer thuis blijven wonen.

Door Marieta Kroft - 5-10-2016, 18:12 (Update 5-10-2016, 18:12)

,,We konden erop wachten’’, zegt bestuurder Ineke van der Zande van zorgaanbieder Libertas Leiden. ,,Elke dag zien we de problematiek van thuiswonende ouderen complexer worden. Morgen hebben we weer een vergadering met de ziekenhuizen, GGZ,...