Feestje rond opgedoken bagelbakfiets

Foto Hielco Kuipers

LEIDEN - Het Leidse Better bagels heeft zijn bakfiets terug. Woensdagavond werd het dinsdagochtend vroeg gestolen ding met hulp van een kleine twintig bevriende klanten uit de Maresingel getakeld. Een dankbare eigenaar Frank Zweerus maakte er vanwege al die warme steun een feestje van met biertjes en bagels. ,,Echt heel leuk. Ik had iets over de diefstal op Facebook gezet en opeens heb je dit...’’

Door Binnert Glastra - 5-10-2016, 20:32 (Update 5-10-2016, 21:09)

De bakfiets die op de Lange Mare vooral als uithangbord fungeert, verdween uitgerekend tijdens de viering van Leidens Ontzet. Leidenaars zullen hem zich wellicht herinneren als de bakfiets die dertig jaar geleden altijd voor de optocht uitging en die goed was voor een schier eindeloze voorraad krentenbollen. Twee dronken jongens, volgens getuigen vermoedelijk studenten, gingen ermee aan de haal. ,,Volgens een schoonmaker die al aan het werk was, hadden ze er waarschijnlijk een vat bier op liggen’’, zegt Zweerus. ,,Ze moeten er flink mee gezeuld hebben’’, zegt hij even later als hij constateert dat het ding nog steeds op slot zit.

De hele operatie om hem op de kant te krijgen verloopt vlotjes, vooral omdat het bevriende Bam Bam steenhouwers met een kraan langskomt. Zweerus bakt onder meer bagels van de bostel die de steenhouwers overhouden van de productie van hun steenbier. En als dan ook nog een vriend zo attent is om in duikpak de singel in te springen om de hijsbanden van het kraantje te bevestigen, is het zo gepiept. ,,We hebben gewoon echt geweldige klanten.’’