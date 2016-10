Leidse collecteert voor vliegtickets voor familie van vluchtelingen

LEIDEN - Een Syrische vluchteling met verblijfsstatus kan binnenkort haar familie laten overkomen dankzij donaties uit Leiden. Initiatiefneemster Géri Postma is van plan om ook voor andere vluchtelingen te collecteren.

Door Janneke Dijke - 5-10-2016, 20:38 (Update 5-10-2016, 20:38)

De gelukkige is Beba, een 45-jarige laborante uit Aleppo. Ze vluchtte met haar zoon Simon (25) naar Nederland, en kwam hier in de 3 Octoberhal terecht. Na een verblijf in andere sporthallen kreeg ze onderdak in de noodopvang aan de Wassenaarseweg. Inmiddels woont ze in het asielzoekerscentrum in Katwijk en hebben zij...