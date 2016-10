Geen azc in oude kliniek Oegstgeest

OEGSTGEEST - Er komt definitief geen asielzoekerscentrum in de leegstaande gebouwen van de Jelgersmakliniek in Oegstgeest.

Door Ruud Sep - 5-10-2016, 20:41 (Update 5-10-2016, 20:42)

Dat heeft de gemeente woensdag bekend gemaakt. Twee weken geleden werd al duidelijk dat Oegstgeest op de lijst stond waarover nog werd getwijfeld. Door de afnemende stroom vluchtelingen zijn minder nieuwe azc’s nodig.

In principe worden alleen de plannen die al in een zeer gevorderd stadium zitten nog uitgevoerd. Oegstgeest was nog niet zo ver. In de panden tussen het gemeentehuis en de A44 zou plaats zijn geweest voor maximaal 250 asielzoekers.