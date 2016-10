Schrijf mee voor Leidsch Dagblad Pennetje

Voor de twintigste keer wordt het Leidsch Dagblad Pennetje uitgereikt. Inzenden voor deze jaarlijkse schrijfwedstrijd kan vanaf nu.

De competitie staat open voor kinderen op de basisschool. Zoals elk jaar wordt aangehaakt bij het thema van de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar ’Voor altijd jong’. Kinderen mogen dit thema op een vrije manier interpreteren in een verhaal of gedicht. Er worden maximaal tien LD Pennetjes toegekend in twee categorieën: 8-9 jaar en 10-12 jaar.

De vorm van de inzending is vrij, maar het verhaal of gedicht moet wel op één A4’tje passen en mag maximaal 300 woorden bevatten. De tekst mag van een tekening worden voorzien, al wordt die door de jury buiten de beoordeling gelaten.

Inzenden kan tot en met woensdag 19 oktober naar: Schrijfwedstrijd Leidsch Dagblad, Postbus 54, 2300 AB Leiden of per mail naar oplage@leidschdagblad.nl. Vermeld naam, adres, leeftijd, telefoonnummer, emailadres en school.

De winnende inzendingen worden zaterdag 5 november in de krant gepubliceerd. Op woensdag 9 november volgt de prijsuitreiking bij BplusC aan de Nieuwstraat in Leiden.