Moderne psalmen bij jubilerende galerie

Foto Leidsch Dagblad Een aantal van de bladen uit het psalmenboek.

LEIDEN - Rien van der Nat bestiert al vijftien jaar een kleine galerie in de schaduw van de Leidse Pieterskerk. Het jubileum viert hij zondag met een eendaagse expositie van ’Psalmen van nu’.

Door Theo de With - 6-10-2016, 9:29 (Update 6-10-2016, 9:29)

In de galerie in het hoekpand laat Van der Nat normaal gesproken alleen eigen werk zien: grafiek en glaskunst. Hij was 38 jaar docent grafiek aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. ,,Ik heb een grote voorliefde voor grafiek’’, zegt de Leidenaar. ,,Het blijft een magisch moment als een ets onder de pers vandaan komt. Het kunstwerk is goed of niet goed. Er valt niets meer te herstellen, zoals een schilder wel kan doen. Alles valt of staat met een goede voorbereiding.’’

Voor het boek ’Psalmen van nu’ maakte Rien van der Nat onlangs drie originele prenten. Het boek hoort bij de tentoonstelling ’Heilig schrift’, die vandaag wordt geopend in museum Catharijneconvent in Utrecht. In het boek staan 21 eigentijdse psalmen van auteurs als Simon Vinkenoog, Tomas Lieske, Ida Gerhardt en Leo Vroman. Ze vormen een moderne variant op het Utrechtse Psalter, het beroemde negende-eeuwse manuscript dat op de Werelderfgoedlijst van Unesco is geplaatst.

De kunstenaars Rien van der Nat en René Bakker verzorgden het beeldend werk bij de nieuwe psalmen. ,,En dat terwijl ik niets met het christelijk geloof heb’’, zegt de Leidenaar. ,,Al hebben we natuurlijk wel veel mooie kunst te danken aan de kerk.’’

In zijn galerie laat de kunstenaar een aantal bladen zien. Ook zijn vier exemplaren van het collector’s item te koop à 600 euro. ,,Ik begrijp dat dit niet voor iedereen is weggelegd, maar je hebt dan wel iets bijzonders.’’

Galerie Rien van der Nat staat slechts één dag stil bij de psalmen. De expositie in het Catherijneconvent blijft tot 8 januari te zien.

’Psalmen van nu’, zondag 9 oktober, 13.00-17.00 uur, galerie Rien van der Nat, Pieterskerk-Choorsteeg 23, Leiden.