Dames van Beethovenstraat op toneel

Foto René Huinen De vijf actrices die ’Dames van de Beethovenstraat’ spelen. Ada van Duijn staat tweede van links.

LEIDEN - De dames van de Beethovenstraat kennen elkaar al sinds 1933. Vriendinnen door dik en dun. Lief voor elkaar, maar soms ook vilein en akelig.

Door Theo de With - 6-10-2016, 10:07 (Update 6-10-2016, 10:28)

In de nieuwe voorstelling van de Leidse toneelgroep Imperium volgt het publiek deze vijf vrouwen. Ze wonen in de deftige Beethovenstraat in Amsterdam-Zuid en zijn veelal van Duits-joodse afkomst. Het toneelstuk ’Dames van de Beethovenstraat’ gaat vrijdag in première en blijft tot en met 22 oktober te zien in het eigen theatertje aan de Oude Vest in Leiden.

,,De vrouwen zijn bezig met de voorbereidingen van het huwelijksfeest van een van hun kleindochters’’, vertelt Ada van Duijn, een van de speelsters. ,,Traditiegetrouw worden die bruiloften in het Hilton Hotel gehouden. Ze komen naar de feestzaal om voorbereidingen te treffen en de liedjes en dansjes te oefenen.’’

Er komt dan ook een pianist binnen, een rol van Albert van Duijn. Hij mag de liedjes begeleiden. ,,De dames zijn weliswaar tussen de 80 en 90 jaar oud, maar ze willen alle vijf deze pianist veroveren. Ze doen dat allemaal op hun eigen manier’’, vertelt actrice Ada van Duijn.

Zij speelt de rol van de 93-jarige Irma. ,,Een vrouw van grote allure. Ze heeft appartementen in Berlijn, Barcelona en Amsterdam. Ooit was ze zakenvrouw van het jaar. Irma vindt zichzelf heel belangrijk.’’

Natuurlijk heeft ze ook krassen op haar ziel opgelopen. Zo koos haar vriend er ooit voor om verder te gaan met een van haar beste vriendinnen. ,,Maar inmiddels heeft Irma een minnaar aan elke vinger van haar hand. De jongste is vijftig.’’

Regisseur Stephan Zeedijk had dit toneelstuk in Amsterdam gezien waar het op locatie in het Hilton werd gespeeld en dacht meteen: dit is geknipt voor Imperium. ,,Nee, wij hebben niet overwogen om het in een Leids hotel te spelen. Wij hebben een eigen theater en dat moet ook geëxploiteerd worden. De regisseur dacht vooral aan de rijpere speelsters van Imperium. Dit is een stuk voor stevige wijven.’’

Zelf is Ada van Duijn gepokt en gemazeld in het amateurtoneel. Ze speelde afwisselend bij Imperium in Leiden en Stichting Di Mare in Katwijk. ,,Toch is een nieuwe voorstelling elke keer weer spannend. Ik weet zeker dat ik vrijdagochtend wakker word en mezelf afvraag: waarom ben ik niet bij een bridgeclub gegaan?’’

De andere rollen worden vertolkt door Manita van den Berg, Agaath Bokma, Mieke de Jonge en Els van Midden. ,,Ondanks de Tweede Wereldoorlog die bepalend is geweest in het leven van deze vrouwen, is het geen zware voorstelling. Er wordt ook gelachen.’’

’Dames van de Beethovenstraat’, toneelgroep Imperium, 7 t/m 22 oktober, Imperiumtheater, Oude Vest 33e, Leiden, www.imperiumtheater.nl