Blijdschap over monumentenstatus Oude Kooi in Leiden

LEIDEN - De Leidse arbeiderswijk De Oude Kooi krijgt - als het aan het stadsbestuur ligt - een monumentale status. Tot grote vreugde van historici en bewoners. ,,Geweldig nieuws. Op deze manier kan sloop van de mooie panden in de Oude Kooi worden voorkomen’’, reageert Gerard Kramer van Historische vereniging Oud Leiden.

Door Liza Janson - 6-10-2016, 10:17 (Update 6-10-2016, 10:17)

Het college van burgemeester en wethouders volgt het advies van de Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden om de 127 woningen als gemeentelijk monument aan te wijzen. Precies zoals Oud Leiden samen met Stichting Behoud de Oude Kooi, Erfgoedvereniging Heemschut en Het Cuypersgenootschap gevraagd had.

,,Het is een mooie kroon op onze inspanningen’’, zegt voorzitter José Oostendorp van Stichting Behoud De Oude Kooi. ,,Ons doel is bereikt. Nu kunnen we aan de slag.’’

Onderzoek

Tegen eerder gemaakte afspraken in wilde woningbouwvereniging De Sleutels de karakteristieke jaren 20-huizen slopen en opnieuw opbouwen. Nieuwbouw zou volgens De Sleutels 6 miljoen euro goedkoper zijn dan renovatie. Toch wil het college dat De Sleutels de huizen laat staan. ,,Dit is één van de randvoorwaarden, dus we nemen het mee in onze plannen’’, zegt directeur Gerda van den Berg van De Sleutels. Ze gaat nu onderzoeken ,,wat precies de mogelijkheden zijn’’. Op welke manier de huizen worden gerenoveerd en wanneer wordt begonnen kan ze nog niet zeggen. ,,We houden het tempo erin.’’

Bewonerscommissie de Oude Kooi vindt het jammer dat het zo lang heeft geduurd voor dit besluit is gevallen. ,,Als je met zoveel weerstand iets moet bereiken, is de blijheid niet zo groot. Er wordt gewoon iets gedaan wat is afgesproken in 2009. Het heeft jaren onnodige tijd gekost en dat is gewoon zonde’’, zegt Adriaan van der Klein van de commissie. ,,Nu hoop ik dat de woningbouwvereniging positief meewerkt en de bewoners er goed uitkomen.’’

De gemeenteraad moet zich nog buigen over het collegevoorstel.