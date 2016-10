Op expeditie in de plastic soup

Foto By the Ocean we Unite Karl Beerenfenger (rechts) tijdens de zeilexpeditie naar Noowegen.

OEGSTGEEST - Alleen maar werken voor jezelf, voor het geld? Dat zit er bij Oegstgeestenaar Karl Beerenfenger (31) niet in. ,,Ik wil iets bijdragen aan milieu en natuur’’, zegt hij.

Door Annet van Aarsen - 6-10-2016, 10:55 (Update 6-10-2016, 10:58)

Met initiatiefnemer Thomas van Thiel en drie andere gasten heeft hij onlangs By the Ocean we Unite opgericht, een organisatie die zeilexpedities organiseert om aandacht te vragen voor de vervuiling van de wereldzeeën met plastic. De eerste expeditie - op de Noordzee van Rotterdam naar Stavanger in Noorwegen - zit er inmiddels...