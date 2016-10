Leidse wethouder denkt dat het kan: voor 152 mensen een huis vinden

LEIDEN - Wethouder Roos van Gelderen denkt dat het nog steeds mogelijk is dat Leiden dit jaar de taakstelling voor het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning haalt.

Door Annet van Aarsen - 6-10-2016, 11:03 (Update 6-10-2016, 11:03)

De stad moet dit jaar in totaal 355 zogeheten statushouders woonruimte bieden. Dat is inclusief een achterstand die vorig jaar ontstond. Begin september stond de teller op 203 en dat betekent dat Leiden nog vier maanden heeft om voor 152 mensen woonruimte te vinden. ,,Het blijft een ingewikkelde opgave, maar we zouden dit samen met de corporaties kunnen halen’’, aldus Van Gelderen.

Ze laat zich door tegenslag bij een aantal tijdelijke huisvestingsprojecten niet uit het veld slaan. Slecht nieuws, schreef het college van burgemeester en wethouders vorige week nog in een brief aan de raad: het zoeken van huisvesting voor statushouders verloopt moeizamer dan verwacht.

Tijdelijke huisvestingsprojecten aan de Voorschoterweg, de Wassenaarseweg en de Sumatrastraat hebben een paar maanden vertraging opgelopen. En onderzoek naar zes andere plekken - onder meer de Vrouwenweg en de Gabriël Metzustraat - wees uit dat de meeste van die plekken van de lijst moeten worden geschrapt.

Wethouder Van Gelderen vindt dat Leiden - ondanks die tegenvallers - moet blijven zoeken naar plekken waar tijdelijke woonruimte kan worden neergezet. ,,Het is jammer dat een deel van de terreinen is afgevallen, maar we hebben een eerder opgestelde ’longlist’ die we nog eens gaan bekijken.’’

Ze wil ook met de corporaties aan de slag om te kijken of er meerdere alleenstaande statushouders in een eengezinswoning kunnen worden ondergebracht. Daarover bestaat nu in Leiden volgens haar nog wat ’koudwatervrees’.

Het college schreef in de brief dat de druk op de sociale huurwoningmarkt hoger is geworden, nu een aantal tijdelijke projecten geen toekomst blijkt te hebben. ,,Wat we proberen te voorkomen, is dat groepen woningzoekenden tegenover elkaar komen te staan. Als je als Leidse woningzoekende nu zes jaar moet wachten op een woning en dat zou acht jaar worden, dat is geen goed verhaal’’, aldus Van Gelderen.

Zij zou er wel voor voelen als er landelijk een andere verdeling wordt gemaakt. Nu moeten gemeenten met de hoogste inwoneraantallen de meeste statushouders onderdak geven. Dat is in een stad als Leiden - zo ongeveer tot aan de grenzen volgebouwd - een lastige opgave. ,,Misschien is het goed als niet alleen gekeken wordt naar inwoneraantallen, maar ook naar de oppervlakte van een gemeente.’’