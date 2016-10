’Alles in zich voor ’n fantástische film’

Archieffoto Magdalena Moons beweegt haar minnaar Valdez ertoe de aanval op Leiden uit te stellen tot 3 oktober; geschilderd in 1850 door Simon Opzoomer.

LEIDEN - De liefdesaffaire van Magdelena Moons met de Spaanse bevelhebber Francisco de Valdez, Cornelis Joppenszoon die de hutspot vindt, het hongerdrama achter de schansen en de geuzen die de stad komen ontzetten... Het is eigenlijk bizar dat er nog altijd geen speelfilm is over Leidens beleg en ontzet in de Tachtigjarige Oorlog.

Door Binnert Jan Glastra - 7-10-2016, 6:52 (Update 7-10-2016, 6:52)

Die grap van burgemeester Henri Lenferink viel afgelopen maandag in de vruchtbare aarde van een B&W-kamer stampensvol belangrijke gasten en stadgenoten. Nog geen half uur later zat een aantal...