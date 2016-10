Superheroes helpt Leidse jongeren met succes aan werk

Foto ANP

LEIDEN - Het project Superheroes van Studio Moio heeft tot nu toe 19 Leidse jongeren met een ziekte of beperking aan een baan geholpen. Bij vier jongeren is het nog niet gelukt.

Door Janneke Dijke - 6-10-2016, 16:09 (Update 6-10-2016, 16:29)

Superheroes begon eind 2015 en wilde voor de zomer van dit jaar 15 jongeren aan het werk krijgen. Dat is gelukt.

,,Ik verras werkgevers en probeer hun ogen te openen voor wat de jongere kan. Vaak lukt dat’’, zegt projectleider bij Moio Ruben Engelkes. Zo hielp hij een jongen met de ziekte van Crohn aan een baan in de ict. Een jongen met autisme werd schilder in een ziekenhuis.

Engelkes maakt een filmpje van elke jongere. ,,Dat gaat niet over zijn beperking, maar over wat hij goed kan. Met die video pitch ik deze jongere bij een werkgever.’’

Engelkes merkt dat werkgevers vaak opzien tegen de regels om iemand met een arbeidshandicap in dienst te nemen. ,,Maar zo lastig is het niet. Ook hierover hebben wij een video gemaakt.’’ Moio streeft naar contracten van minimaal zes maanden, voor minstens 20 uur per week.

Studio Moio werkte enige tijd samen met de gemeente Leiden, maar het project draait nu zelfstandig. ,,Wij werken impulsiever.’’ Jongeren kunnen zich zelf aanmelden.