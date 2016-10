Een eigen plek voor vluchtelingen

LEIDEN - Rector magnificus Carel Stolker kreeg onlangs een brief van het ministerie van Onderwijs. Fijn dat de Universiteit Leiden vluchtelingstudenten wil helpen, maar... ,,De brief stond vol met zaken die níet konden. Ontmoedigend’’, zei hij donderdagmiddag tijdens de opening van een huiskamer voor vluchtingen in studentencentrum Plexus. ,,Dus zijn we maar begonnen met iets waar we het ministerie niet voor nodig hebben.’’

Door Wilfred Simons - 6-10-2016, 16:16 (Update 6-10-2016, 16:30)

Het was derdejaars student biologie Lesage Munyemana die de universiteit er op wees dat zij de hulp aan vluchtelingstudenten...