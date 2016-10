Winterijsbaan Wassenaar uitgesteld

WASSENAAR - De drijvende ijsbaan ’Wassenaar on Ice’ in de dorpshaven gaat in december niet door.

Door Marieta Kroft - 6-10-2016, 16:55 (Update 6-10-2016, 16:55)

De initiatiefnemers Tobias van Corstanje (Marimat), Jurrien Kaper (buro Kaper) en Elroy Visser (café Rooie Cor) en de gemeente Wassenaar hebben te weinig tijd om alles voor deze winter voor elkaar te krijgen. De bedoeling is dat de inwoners van Wassenaar en andere bezoekers volgend jaar wel kunnen schaatsen.

De omgeving van de dorpshaven moet een levendige plek worden. Dit najaar houdt Wassenaar hierover bijeenkomsten.