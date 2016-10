Racistische zin schokt ouders Stedelijk Gymnasium

LEIDEN - Leidse ouders en leerlingen van het Stedelijk Gymnasium zijn geschrokken van een racistische zin in een app die wordt gebruikt bij het leren van andere talen. Bij het Latijnse woord ’neglegere’, dat verwaarlozen betekent, stond als voorbeeldzin ’Negers verwaarlozen hun kinderen vaak’. De zin is donderdag verwijderd door de makers van de app.

Door Janneke Dijke - 6-10-2016, 17:09 (Update 6-10-2016, 17:09)

De app heet Memrise en is open source: gebruikers kunnen zelf zinnen toevoegen. Het Stedelijk wil hem gewoon blijven gebruiken. ,,Omdat het programma per taal en per...