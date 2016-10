Romeinse voorwerpen in de Oostvlietpolder

LEIDEN - In de Leids Oostvlietpolder zijn complete potten in de grond gevonden, uit de Romeinse tijd. Dat is volgens de archeologen opmerkelijk, omdat er meestal alleen scherven worden aangetroffen.

Door Loman Leefmans - 6-10-2016, 21:10 (Update 6-10-2016, 21:22)

De opgraving had plaats op de plek waar eind dit jaar een nieuw poldergemaal wordt gebouwd, langs de Vlietweg.

Dat vervangt het huidige gemaal Hofpolder want dat moet plaatsmaken voor de toekomstige RijnlandRoute, de verbindingsweg tussen A4 en A44.

Eerder proefsleuvenonderzoek toonde al aan dat veel Romeinse voorwerpen in de grond zaten. Die wijzen op een nederzetting met één of enkele erven.

Naast sporen van paalkuilen en een waterkuil, is er veel aardewerk gevonden. De archeologen onderzoeken nog hoe oud de voorwerpen precies zijn.

Alle bevindingen komen daarna samen in een rapport en een tentoonstelling.