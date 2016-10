Nieuw Leids sfeerlicht

LEIDEN - Op onder meer de Haarlemmerstraat en de Breestraat hangt vanaf 1 november een nieuw type straatverlichting.

Door Loman Leefmans - 6-10-2016, 17:13 (Update 6-10-2016, 17:13)

Het gaat om bollen van gerecycled materiaal, geverfd met zonnebloemolie, en met led-lampen. Dit vanwege de duurzaamheid, zo laat het centrummanagement weten. Leiden is de eerste stad in Nederland die duurzame sfeerverlichting op deze schaal inzet. Het ontwerp is van MK Illumination uit het Overijsselse Heino, dat bij een aanbesteding als beste uit de bus kwam. Aan het begin en einde van de straten en stegen worden de bollen voorzien van de Leidse sleutels. Het licht blijft tot half februari volgend jaar branden.