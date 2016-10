Wijsbegeerte naar P.J. Veth-gebouw

LEIDEN - Het Instituut voor Wijsbegeerte wordt in mei volgend jaar de nieuwe gebruiker van het P.J. Veth-gebouw, dat door de Universiteit Leiden op dit moment wordt gerenoveerd. De verhuizing van het instituut is onderdeel van het grote schuif-, sloop- en nieuwbouwproject van de Humanities Campus van de universiteit.

Door Wilfred Simons - 6-10-2016, 17:24 (Update 6-10-2016, 17:24)

De Humanities Campus is een omstreden project van de universiteit in de Leidse binnenstad, omdat hiervoor 58 sociale huurwoningen moeten worden gesloopt. De universiteit is nog altijd met de belanghebbenden in gesprek. Pas...