PvdA vindt Portaal te groot

LEIDEN - Minister Stef Blok (VVD/Wonen) moet Portaal geen ontheffing geven om te blijven investeren in nieuwbouw in de regio Holland Rijnland. Dat vindt de Leidse PvdA. Volgens de sociaaldemocraten is de corporatie te groot en te weinig verbonden met Leiden en omgeving.

Door Aad Rietveld - 6-10-2016, 17:34 (Update 6-10-2016, 17:34)

’Ze kunnen niet weten wat er echt in de regio speelt’

Minister Blok wil dat corporaties zich richten op één kernregio. Voor Portaal - dat ook woningen heeft in Arnhem, Nijmegen, Amersfoort en Leiden - zou dat Utrecht moeten zijn. Maar de corporatie, die sinds een fusie in het jaar 2000 met de Woningbouwvereniging Leiden duizenden huurhuizen heeft in de Sleutelstad, wil ook hier actief blijven en daarvoor ontheffing vragen aan Blok.

De minister moet die ontheffing niet geven, vindt de PvdA. ,,Wij vinden dat de corporaties Sleutels en Ons Doel wel in de regionale woningmarkt vallen, maar Portaal in zijn huidige vorm niet’’, zegt duo-raadslid Elwin Wolters. ,,Portaal heeft 53.000 woningen en is in allerlei regio’s actief. Dan kun je niet echt weten wat er speelt in deze regio.’’

Mocht Portaal de ontheffing niet krijgen, dat mag het nog wel zijn eigen 6600 woningen in Leiden beheren en onderhouden, maar niet meer investeren in nieuwe. Mocht de corporatie dat toch willen, dan moet zij zich maar opsplitsen, vindt Wolters. ,,Dan krijgen we Portaal Leiden, een corporatie die binding heeft met de regio. Dat zou goed zijn, want kleine corporaties zijn goedkoper en scoren beter bij de huurders.’’

Portaal zoekt steun bij Sleutels en Ons Doel en de gemeente, om in Leiden actief te mogen blijven. De minister geeft die ontheffing alleen, zei hij donderdag in de Kamercommissie Wonen, ’als dat heel dringend noodzakelijk is voor de investeringscapaciteit in de regio’.