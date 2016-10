Hek bij Ter Wadding tegen hangjongeren

eigen foto Huis ter Wadding is beveiligt met een hek (links op de foto)

VOORSCHOTEN - Ze dealden en gebruikten drugs, staken een bank in brand, vernielden dure aanplant. En toen op klaarlichte dag ook nog op een medewerkster van MS Research - ’gelukkig mis’ - werd geschoten, was de maat vol voor Menno Smitsloo, de eigenaar van de buitenplaats Ter Wadding in Voorschoten. Om ’het tuig’ te weren, zette hij een hek op de erfgrens, waardoor een deel van de buitenplaats inclusief landhuis niet meer toegankelijk was.

Door Marieta Kroft - 7-10-2016, 7:38 (Update 7-10-2016, 7:38)

In een brief aan de gemeenteraad laten burgemeester...