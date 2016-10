Groen licht voor duurdere Lakenhal

LEIDEN - De Lakenhal in Leiden krijgt drie miljoen extra voor een ingrijpende renovatie, verbouwing en vernieuwing. Daarvoor tekent zich een ruime raadsmeerderheid af. Maar álle partijen hadden donderdagavond stevige tot zeer ferme kritiek op het feit dat zestien miljoen onvoldoende bleek te zijn.

Door Loman Leefmans - 6-10-2016, 22:07 (Update 6-10-2016, 22:14)

Live: Extra geld voor Lakenhal?

Komt er extra geld om de verbouwing van de Lakenhal nu echt te starten? Wethouder Robert Strijk (Cultuur) wil 3,2 miljoen meer, de fracties zijn kritisch, maar in meerderheid welwillend. Uw verslaggever van dienst deze donderdagavond: @VanderLubben.

Dat laatste werd duidelijk toen eerder dit jaar geen enkele aannemer het plan wilde uitvoeren voor het geraamde bedrag. Nu moet er drie miljoen bij, terwijl het plan wat is versoberd.

Daarom waren raadsleden niet mals voor de ambtenaren en specialisten die de eerdere ramingen hadden opgesteld. Ook werd gerefereerd aan Stadsgehoorzaal en ROC waar een opeenstapeling van wensen eerder tot forse kostenoverschrijdingen leidden.

Toch stemmen de meeste raadsfracties ermee in. ,,Want wie hebben we ermee als we 'nee' zeggen?'', vroeg Alex Friso van GroenLinks zich hardop af. ,,Niet het college of de gemeente, maar de stad''.