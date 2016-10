Hoofdkantoor Hudson's Bay in Leiden

LEIDEN - Het Nederlands hoofdkantoor van de Canadese warenhuisketen Hudson's Bay is tijdelijk in Leiden gevestigd. De firma huist in het voormalige V&D-pand aan de Aalmarkt.

Door Loman Leefmans - 6-10-2016, 22:34 (Update 6-10-2016, 22:44)

Dat gebouw wordt een vestiging van Hudson's Bay, maar vanuit het hoofdkantoor worden ook de inrichtingen van alle andere nieuwe winkels door het land geregeld.

De firma sluit niet uit dat Leiden ook het permanente hoofdkantoor wordt.