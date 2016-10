VVD Voorschoten krijgt bijval voor verplaatsing benzinestation

VOORSCHOTEN - Wethouder Bianca Bremer gaat onderzoeken of de verplaatsing van het benzinestation aan de Veurseweg in Voorschoten haalbaar is. Ze reageerde enthousiast op een voorstel van de VVD. ,,Dat ik hier niet zelf al op gekomen ben.’’

Door Marieta Kroft - 6-10-2016, 23:26 (Update 6-10-2016, 23:26)

Raadslid Sjoerd van den Dool lanceerde zijn idee donderdag tijdens een commissievergadering over de Duivenvoordecorridor, de groene strook tussen de bebouwing van Leidschendam en Voorschoten. Volgens hem krijg je ter hoogte van het tankstation pas echt mooie doorzichten tussen de landgoederenzone en De Vliet....