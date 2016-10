Bewoners Dobbewijk Voorschoten ’uit het veld geslagen’

VOORSCHOTEN - Bewoners van de Dobbewijk ’zijn uit het veld geslagen’, nu er plannen zijn voor de vestiging van een afvalbrengstation.

Door Marieta Kroft - 7-10-2016, 0:17 (Update 7-10-2016, 0:17)

Voorzitter Liesbeth van Galen van Buurtvereniging Recht door Recht en Van der Hoeven die de bewoners van de Papelaan-West vertegenwoordigde, spraken donderdagavond tijdens de commissievergadering hun afschuw over het voornemen uit. Een maand geleden kregen ze te horen dat afvalverwerker Avalex in overleg met de gemeenten Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg het zogeheten ’duurzaamheidsstation’ in hun wijk, de Dobbewijk wil vestigen. De...