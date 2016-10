Kerken gaan voor groen

foto Leidsch Dagblad Hooglandse kerk in de binnenstad

LEIDEN - De vijf protestantse kerken in Leiden zijn vanaf vanmiddag officieel ’groene kerken’. De Hooglandse Kerk, Marekerk, Vredeskerk, Regenboog- en Antoniuskerk gaan aan de slag met een duurzaamheidsprogramma ’Bewust groen met minder poen’.

Door Ivy Grootendorsti.grootendorst@hollandmediacombinatie.nl - 7-10-2016, 11:28 (Update 7-10-2016, 11:28)

Door de aanmelding van de vijf Leidse kerken zijn er nu honderd groene kerken in Nederland. Vanmiddag worden tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Hooglandse Kerk de ’100ste Groene Kerkenbordjes’ uitgereikt door de Groene Kerkenactie. Geen een andere gemeente in Nederland heeft vijf groene kerken.

Zonnepanelen

Een werkgroep is sinds eind 2015 aan de slag met het duurzaamheidsproject. Het plan is om de kosten van het energieverbruik in de kerken met 30 procent te verminderen. „We willen ten eerste het verbruik van stroom en gas naar beneden halen door per ruimte automatisch en op afstand te kunnen verlichten en verwarmen”, zegt voorzitter Cent van Vliet van de werkgroep. „Daarnaast gaan we led-verlichting en groene energie gebruiken en op de moderne kerken zonnepanelen plaatsen. Bij de Hooglandse kerk gaan we ook gebruik maken van een koude-warmte opslag. Verder gaan alle kerken duurzaam inkopen doen.”

Belofte

Waarom zou een kerk groen willen zijn? Woordvoerder van de Groene Kerkenactie, Maurits van Stuijvenberg: „Een kerk hoeft niet aan bepaalde eisen te voldoen om een groene kerk te worden, het is meer een belofte. Een groot voordeel van groene kerk zijn, is dat je een netwerk hebt om tips over duurzaamheid uit te wisselen.”

De belangrijkste reden dat de kerken zich aansluiten bij het duurzaamheidsprogramma, is een religieuze: zo verantwoordelijk mogelijk omgaan met de schepping. „Ook geven we zo minder geld uit aan energie”, zegt Van Vliet. „En we sluiten ook aan bij de duurzaamheidsagenda van de gemeente Leiden.” De werkgroep werkt samen met Energiek Leiden. Dat onderzoekt de duurzaamheid van elke kerk. In januari 2017 wordt een rapport uitgebracht waarin duidelijk wordt wat er bij welke kerk moet gebeuren.

De Groene Kerkenactie is een initiatief van Tear, een ’organisatie van christenen met een passie voor God en voor mensen, die de strijd aangaan tegen armoede en onrecht’.