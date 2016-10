Het vergeten bushokje aan de Ommedijkseweg

foto leidsch dagblad De ’vergeten’ abri aan de Ommedijkse weg

LEIDEN -

De enige mensen die omkijken naar dit betonnen bushokje bij de halte ’Tienhuizen’ aan de Ommedijkseweg zijn jongeren met graffiti-spuitbussen, en een paar spinnen die het zien als de perfecte plek om hun web te maken. Het hokje van prefab onderdelen zou door de aanleg van de Rijnland Route in de puincontainer eindigen. Niemand die hier een traan om laat.

Of toch wel? Kunstenaar Lamp Wouda kwam in contact met de Stichting Industrieel Erfgoed Leiden en spant zich nu in voor het behoud en de restauratie van het bushokje. „Het hokje staat er waarschijnlijk al sinds de jaren zestig, er zijn nog maar enkele van in Nederland. Ik vind het belangrijk dat dit hokje niet zomaar de puincontainer in gaat.”

Wouda’s kunstwerkplaats ’Ommenabij’ ligt op het land achter het bushokje. „Het is misschien ook wel een beetje een demonstratieve actie, omdat ik het als natuurliefhebber niet eens ben met het aanleggen van de Rijnland Route. Wij moeten een groot stuk van ons land verkopen aan de gemeente voor de aanleg. Ik heb officieel toestemming gevraagd aan de provincie om het bushokje over te nemen, dat is nu zo goed als rond.” Waar de constructie heen gaat verhuizen is nog onduidelijk. „Zolang er geen andere plek voor is gevonden, kan ik hem op hier op de werkplaats stallen.” Voorlopig is het nog een halte van de Veolia-buslijn 43 die van Leiden Centraal naar Den Haag Centraal rijdt.