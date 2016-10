Kindertheater dichtbij huis

ZOETERWOUDE - Zes keer per jaar geeft stichting Jeugdtheater Wouw in Zoeterwoude een theatervoorstelling aan kinderen. Zondag speelt Mark van Vliet ’Help ik heb een vlieg ingeslikt’, een voorstelling met heel veel dieren en klassieke muziek van onder andere Saint-Saëns, Rossini en Tchaikovsky.

Door Laura Heerlienl.heerlien@hollandmediacombinatie.nl - 7-10-2016, 23:59 (Update 7-10-2016, 23:59)

Wouw bestaat 36 jaar. Lid Bart van Vreedendaal: „Wouw is er, omdat het leuk is om in Zoeterwoude wat te organiseren voor jonge kinderen. Het is fijn voor ouders dat ze niet helemaal naar Leiden hoeven reizen voor kindertheater, maar gewoon in Zoeterwoude Dorp zelf, in het Ons Huis gebouw terecht kunnen. We zijn laagdrempelig en dat merk je ook aan de prijs. Bij ons betaal je maar vier euro voor een kaartje.”

Divers

De voorstellingen zijn divers: dan weer gaat het om poppentheater, dan weer om een goochelaar en dan weer om een voorstelling als die van zondag: eentje waarin muziek de hoofdrol speelt. „Ik denk dat er weinig kinderen zijn die zomaar met een harp in aanraking komen. Je moet in zo’n omgeving zitten om muziek te leren kennen. Het moet voorhanden zijn en het is dan fijn als je het op een presenteerblaadje krijgt.”

’Help ik heb een vlieg ingeslikt’ gaat over Mark, die dus een vlieg heeft ingeslikt. Die vlieg blijft maar rondjes vliegen in zijn buik en Mark begint te fantaseren hoe allerlei dieren hem te hulp schieten. Kleine dieren, grote dieren, lichte en zware dieren, langzame en snelle dieren, lieve en gevaarlijke dieren. In deze voorstelling zingt, danst en speelt Mark op bekende melodieën vaneen aanta beroemde componisten.

’Help! ik heb een vlieg ingeslikt’ is een speelse manier voor kinderen om in aanraking te komen met klassieke muziek. Vanaf vier jaar. Aanvang 15.00 uur.