’Leiden perfecte stad voor Britse studenten’

LEIDEN - Als Kamila Kingstone (23) één beslissing uit haar leven niet betreurt, dan was het wel haar komst naar Leiden. De Britse studente en freelance journalist uit Brighton begon in januari aan de Universiteit Leiden een master International Relations. In de Britse krant The Independent riep ze haar land- en leeftijdgenoten op om een studie in Nederland in het algemeen en Leiden specifiek ’serieus in overweging te nemen’.

Door Wilfred Simons - 9-10-2016, 18:00 (Update 9-10-2016, 18:00)

,,Studeren in het Verenigd Koninkrijk draait alleen nog maar om de kosten’’, zegt...