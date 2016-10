’Seksclub’ vertroebelt dialoog

foto leidsch dagblad Het huidige pand aan de Herenstraat. Bekijk Fotoserie

LEIDEN - De discussie over het bouwplan aan de Leidse Herenstraat 7 werd gedomineerd door de term ’seksclub’. Dat steekt architect Stephen Hoornweg en aanvrager Maurice Terpsma, die benadrukt dat hij, noch het inmiddels afgewezen plan, een direct verband heeft met club Tropical Heat.

Door Loman Leefmansl.leefmans@hollandmediacombinatie.nl - 7-10-2016, 14:05 (Update 7-10-2016, 14:05)

,,Pas op het allerlaatst kwamen buurtbewoners met gerede klachten over uitzicht en zoninval’’, aldus Hoornweg. ,,Maar daarvóór ging het alleen maar over de seksclub en hun weerzin daartegen. Als er een bloemenwinkel had gezeten, was het bouwplan wellicht...