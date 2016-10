Buurt rond Lorentzschool vraagt brieven bouwer en gemeente op

Archieffoto Jordy Kortekaas Protest tijdens het speelkwartier.

LEIDEN - De Leidse gemeenteraad heeft de correspondentie ontvangen tussen aannemer Niersman en de gemeente, over de bouw van appartementen bij de Lorentzschool aan de Van Vollenhovenkade. Met vriendelijke groet: buurtbewoner Bert Stemerdink, die de brieven, mails en overeenkomsten ook op Facebook plaatste.

Door Binnert Jan Glastra - 7-10-2016, 14:33 (Update 7-10-2016, 14:33)

De buurt schrok toen Niersman in juli een vergunning aanvroeg voor de bouw van 69 appartementen, en niet voor 39 zoals oorspronkelijk (in 2006) de bedoeling was. Binnenkort wordt de verstrekking ervan verwacht. Stemerdink vroeg alle documentatie op en...