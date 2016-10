Huwelijk van klassiek en jazz

Foto Mark Engelen Klaartje van Veldhoven en Rembrandt Frerichs mengen klassiek en jazz met andere muziekstijlen.

LEIDEN - Ze zijn getrouwd: sopraan Klaartje van Veldhoven en jazzpianist Rembrandt Frerichs. Meestal bewegen ze zich in verschillende muzikale werelden. Klassiek versus jazz. Speciaal voor Leiden geven ze samen drie concerten met steeds een andere muzikale gast.

Door Theo de With - 7-10-2016, 14:51 (Update 7-10-2016, 14:51)

Klaartje van Veldhoven en Rembrandt Frerichs drie keer samen in Stadsgehoorzaal

Het duo fungeert komend seizoen als artist-in-residence bij de Stadsgehoorzaal. Zij kregen min of meer de vrije hand om drie concerten te bedenken voor het Leidse publiek. Het eerste is komende donderdag met als gast Bert van den Brink op accordeon.

,,Wij willen proberen om verschillende publieksgroepen samen te brengen in één zaal’’, verklaart Rembrandt Frerichs. ,,Je hebt mensen die naar klassieke concerten gaan of alleen naar jazz of alleen naar oude muziek. Die scheidslijnen willen wij uitgummen. Het is allemaal muziek.’’

Gescheiden

Zijn echtgenote valt hem bij: ,,Ik kom zelf uit de klassieke wereld. Sommigen houden daar strak aan de grenzen vast. Maar ik vind het juist interessant om samen te werken met muzikanten uit andere genres. Op het conservatorium waren het al gescheiden werelden. In de klassieke wereld zegt men al snel: ’dat doen wij nu eenmaal zo’. Van jazzmusici heb ik geleerd om op onderzoek uit te gaan.’’

Frerichs constateert dat in de klassieke muziek een makersmentaliteit ontbreekt. ,,Je hebt bijvoorbeeld pianisten die zich helemaal gespecialiseerd hebben in het spelen van werk van Franz Liszt. Dat is bijna anti-klassiek. Liszt zelf speelde vooral zijn eigen muziek. Hij was dus in de eerste plaats een maker en dat geldt voor alle grote klassieke componisten. Ik begrijp daarom niet zo goed waarom hedendaagse talent zich vooral bezighoudt met het reproduceren van andermans noten.’’

Klaartje van Veldhoven is niet meer zo streng in de leer. ,,Rembrandt heeft veel instrumentale stukken gecomponeerd. Op een aantal daarvan ben ik teksten gaan schrijven. Geloof me, ik ben een van de weinige klassieke zangeressen die zoiets doet. Op een Arabisch klinkend stuk heb ik bijvoorbeeld een Franse tekst gemaakt. Het komt op onze gezamenlijke cd te staan die begin 2017 verschijnt.’’

Blind

Daarop speelt ook Bert van den Brink mee, met wie ze op donderdag 13 oktober in de Stadsgehoorzaal optreden. De blinde Van den Brink is vooral bekend als jazzpianist. Nu is hij echter te horen op zijn grote liefde: de accordeon. Hij speelt op het instrument dat vroeger Harry Mooten (1928-1996) toebehoorde. In de kinderserie ’Film van Ome Willem’ was Mooten een van de grijze geitenbreiers.

,,Maar op deze accordeon heeft hij ook alle liedjes van ’Ja zuster, nee zuster’ gespeeld’’, weet Klaartje. Ze verheugt zich op het concert met Van den Brink. ,,Hij improviseert soms het intro van mijn lied. Dan moet ik goed nadenken wanneer ik inzet. Het is net als met touwtjespringen. Je zoekt het goede moment om in te springen.’’

Kerstmis

Op zaterdag 17 december volgt het tweede concert: ’Jezus vierde zelf geen Kerst’. Van Veldhoven noemt het een kerstpassie voor het hele gezin. ,,Wij hebben zelf twee jonge kinderen en wilden het kerstverhaal verbinden met bijpassende muziek. Ik ben van mening dat kinderen alles eten als je het ze maar aanbiedt. Er zit daarom ook Arabische en Byzantijnse muziek bij. Het kerstverhaal speelt zich immers in die regio af.’’

Ze bedachten dit kerstproject voor Leiden, maar er bleek interesse van meer concertzalen. In elke stad doet een plaatselijk koor mee. In Leiden is dat de Leidse Koorschool van Rozemarijn Kalis.

Op woensdag 1 maart haakt violiste Liza Ferschtman aan bij het echtpaar. Het wordt een combinatie van een lezing en een concert over passiemuziek. Van Veldhoven geeft zingende voorbeelden en er wordt natuurlijk geïmproviseerd.

’De wereld rond’, Rembrandt Frerichs Trio, Klaartje van Veldhoven en Bert van den Brink, donderdag 13 oktober, 20.15 uur, Stadsgehoorzaal, Leiden.