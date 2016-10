Gewonden bij botsing tussen auto’s in Wassenaar

Foto’s: Leon Gielen Bekijk Fotoserie

WASSENAAR - Twee auto’s zijn op vrijdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Katwijkseweg in Wassenaar. Er worden twee personen nagekeken en de weg is volledig afgesloten.

Door Lotte Verheul - 7-10-2016, 16:52 (Update 7-10-2016, 17:00)

Op de N441 in Wassenaar zijn twee auto’s total loss geraakt na een botsing. Een andere auto is geschampt.

De bestuurder die het ongeval veroorzaakte is onwel geworden.

De voertuigen worden weggesleept en de weg zal in ieder geval nog een uur afgesloten zijn.