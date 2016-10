Extra geld voor arme kinderen

LEIDEN - Extra geld voor arme Leidse kinderen. Dat moet er komen en snel, vindt de lokale PvdA-fractie.

Door Loman Leefmans - 7-10-2016, 21:52 (Update 7-10-2016, 21:52)

Want volgens die partij leeft veertien procent van de Leidse kinderen in armoede. Voor deze groep is minimabeleid op poten gezet, maar dat weet lang niet iedereen te bereiken. En: ’voor de PvdA is het belangrijk dat elk kind kan sporten, de verjaardag kan vieren, gezond eet en mee kan gaan op schoolreisje.’

Ook vanwege ’gezondheid en onderwijsprestaties’ moet er een nieuw plan komen. Voor arme Leidenaartjes, maar ook voor kinderen die nét buiten de doelgroep vallen en dus ook uit het zicht van de sociale gemeentelijke instellingen. Of het stadsbestuur de wens van de PvdA honoreert, wordt later dit jaar duidelijk.