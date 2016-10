’Het idee er niet bij te horen blijft een teer punt’

Hielco Kuipers Fotoprodukties Margreet Ashmann, rechter in Den Haag Margreet Ashmann rechter in Den Haag

Margreet Ahsmann en ik kennen elkaar vluchtig ’uit het Leidse’. Ik wist voor dit interview niet veel meer van haar dan dat ze rechter is in Den Haag en hoogleraar aan de Universiteit Leiden. En die achternaam doet ook een belletje rinkelen. Haar ouders hadden in de jaren zeventig drie bakkerswinkels, en bedienden een aantal Leidse wijken in de tijd dat de bakker nog aan de deur kwam. Zelfs dertig jaar nadat de naam Ahsmann van de bakkerijgevels verdween, wordt ze er nog regelmatig mee geassocieerd. Zo van: ’Ahsmann? Bent u er één van de bakker?’