VVD en D66 pogen relatie te herstellen

LEIDERDORP - Wethouders en fractievoorzitters van VVD en D66 in Leiderdorp zijn met elkaar in gesprek om de verhoudingen in de coalitie te herstellen. Die raakte dinsdagavond danig verstoord door ruzie over een voorstel van D66 om een ’lastige’ dakloze in het dorp te huisvesten.

Door Aad Rietveld - 7-10-2016, 17:14 (Update 7-10-2016, 17:14)

VVD-raadslid Willem Joosten trok in het ’politiek forum’ ongekend fel van leer tegen coalitiegenoot D66, waarmee de liberalen nu ruim twee jaar samenwerken.

De manier waarop die partij het voorstel voor huisvesting van een dakloze presenteerde, noemde Joosten ’een niet eerder vertoond staaltje elitaire politieke arrogantie’. Hij omschreef het handelen van D66 als ’dubieus’, ’goedkoop’ en ’laakbaar’. Het niet openbaar maken van stukken was ’minachting van het democratisch proces, het openbare debat en de inwoners van Leiderdorp’. Bij elkaar was het, zei Joosten, ’de ontluisterende ontmaskering van D66’.

Schaamteloos

Fractievoorzitter Corine Hamer van D66 noemde het optreden van de VVD dinsdagavond ’onbeschoft’, haar fractiegenoot Ed Grootaarts spreekt van een ’rare, schaamteloze vertoning’. Maar allebei willen ze geen olie op het vuur gooien. ,,Als er oorlog is, kun je er ook voor kiezen om niet mee te doen’’, zegt Grootaarts. ,,Wij hebben die oorlog niet gezocht.’’

Stijl

Er is al langer sprake van irritatie bij de liberalen over het optreden van coalitiegenoot D66, zegt fractievoorzitter Ino Cooijmans van de VVD. ,,Wat ze met dat initiatiefvoorstel hebben gedaan, dat kon echt niet. Maar we hebben vergelijkbare dingen meegemaakt. We hebben wel vaker moeite met de stijl van D66. Wat er dinsdagavond gebeurde om het forum, kwam niet zomaar uit de lucht vallen.’’

Dat D66 in de gemeenteraad een plan presenteerde, dat eerder in een vergadering van burgemeester en wethouders juist door de VVD was afgestemd, is volgens Cooijmans niet de reden van de irritatie.

Wat er dan volgens de VVD wel mis is met het optreden van D66, dat wil Cooijmans niet vertellen. ,,Ik kan daar niet te veel over zeggen, want we zijn daarover nu met D66 in gesprek. We hebben het erover in het coalitieoverleg van fractievoorzitters en wethouders.’’