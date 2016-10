Burgemeester baalt van neppistolen Leids Ontzet

archieffoto Echt of nep: de Beretta 92 F.

LEIDEN - Hij zegt er stevig van te balen, dat tijdens Leidens Ontzet toch weer neppistolen opdoken in het feestgedruis. Met vier arrestaties tot gevolg en het in beslag nemen van een hele voorraad bij een kermisexploitant. ,,Ik ben er geïrriteerd over’’, meldt burgemeester Henri Lenferink. ,,Maar het blijft lastig er wat aan te doen. Het is nu eenmaal geen verboden artikel.’’

Door Loman Leefmans - 8-10-2016, 11:38 (Update 8-10-2016, 12:25)

Bij veel kermiskramen worden vuurwapens, die soms bijna niet van echt zijn te onderscheiden, als beloning weggeven, bij het pijltjes gooien, touwtje trekken of prijsschieten.

Na veel politieke ophef daarover direct na 3 oktober 2015, werd met de kermisvertegenwoordigers afgesproken, dan bij de editie van 2016 de nepwapens niet meer als prijsjes uitgedeeld mochten worden. Toch kwamen ze in omloop.

Zoeken naar verdachte met een nepwapen

Een feestvierder waarschuwt zaterdagnacht rond een uur of één een paar politiemensen die met hun auto voorbij rijden. Hij heeft op de Leidse Breestraat een jongen zien lopen met een pistool in zijn broeksband. In de meldkamer op het politiebureau aan de Langegracht zijn meteen alle ogen op de beeldschermen gericht.

,,Europese regels verbieden ze niet. Dat maakt het zo lastig ertegen op te treden’’, aldus Lenferink. ,,De politie heeft ze in beslag genomen en volgend jaar wordt het ook in de verpachtingvoorwaarden van de exploitanten opgenomen.’’

Maar zelfs dát biedt geen honderd procent garantie. Dus moet de politie ook op 3 oktober 2017 alert zijn. En de politie wás afgelopen weekeinde alert, zo weet VVD-raadslid Dorien Verbree die Lenferink over de kwestie ondervroeg.

Zij kent het relaas van een 21-jarige man die tijdens Leidens Ontzet met een pistooltje rondliep dat wél overduidelijk nep was, met zuignapjes. Toch werd hij in de boeien geslagen, tegen de grond gedrukt, en een uur lang op het bureau aan de Langegracht vastgehouden.

Lenferink gaat niet op deze kwestie in, maar hij belooft dat hij met de 3 October Vereeniging gaat zoeken naar mogelijkheden om de nepwapens toch uit Leiden te weren.