Leiden stuurt brief over kunstgras: geen paniek!

LEIDEN - Acht Leidse voetbalverenigingen en de honkbalvereniging Biento hebben een brief van de gemeente Leiden gekregen naar aanleiding van berichten over de gevaren van kunstgrasvelden met rubbergranulaat.

Door Annet van Aarsen - 7-10-2016, 17:48 (Update 7-10-2016, 17:48)

De clubs bespelen gezamenlijk twaalf velden, waar tussen het kunstgras rubberen korreltjes liggen, gemaakt van oude autobanden. Televisieprogramma Zembla waarschuwde deze week dat dit restproduct mogelijk schadelijk voor de gezondheid is. Voorlopig is er geen reden tot paniek, meent Leiden. De gemeente baseert zich daarbij op het positief advies van het Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM). Wel wacht Leiden nieuw Europees onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van de rubberen korreltjes met belangstelling af. De resultaten worden rond februari verwacht. ,,Als blijkt dat er onacceptabele risico’s zijn, dan nemen wij maatregelen.’’

De SP heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld over de kunstgrasvelden. De raadsfractie wil dat het college uit voorzorg de gemalen autobanden vervangt voor een ander materiaal. ,,In sommige gemeentes is inmiddels het besluit genomen om niet meer op deze velden te spelen’’, zegt SP-raadslid Alexandra van den Berg. ,,Het zijn meestal kinderen die er op spelen, al snel zo’n drie keer per week. Ik vind het zorgwekkend.’’ De SP meent dat er alternatieven zijn voor rubbergranulaat: cocos, kurk en zand. ,,De rubberkorrels vervangen is een goede stap. Al was het maar om ongerustheid bij ouders weg te nemen.’’