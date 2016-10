’Naar ons wordt nog steeds niet geluisterd’

Archieffoto ANP De doorzeefde trein bij De Punt direct na de bevrijdingsactie. Bekijk Fotoserie

Komende donderdag wordt in Oegstgeest een plaquette onthuld bij het woonhuis waar Chris Soumokil, de tweede president van de Republik Maluku Selatan (RMS), woonde tijdens zijn studie in Leiden. De onthulling brengt twee oude, maar nog steeds actuele Molukse kwesties bij elkaar: de niet aflatende pogingen van de weduwe Soumokil om er achter te komen waar het stoffelijk overschot van haar man terecht is gekomen nadat hij in 1966 in Indonesië is geëxecuteerd. En de rechtszaak tegen de staat vanwege het gebruik van buitensporig geweld bij de beëindiging van de treinkaping bij De Punt in 1977.

Door Ruud Sep - 8-10-2016, 8:58 (Update 8-10-2016, 8:58)